Bom gevonden in tas tijdens drukbezocht cultuurfestival in Stockholm

Tijdens een cultuurfestival met duizenden bezoekers in het centrum van de Zweedse hoofdstad Stockholm is zondagavond laat een tas met explosieven gevonden. Dat heeft de politie maandag bevestigd.

Nadat de tas werd aangetroffen in de buurt van het Kungstradgardenpark, zetten onderzoekers een groot gebied af en stuurden ze honderden bezoekers van het festival weg. Daarna werd de bom op een gecontroleerde manier tot ontploffing gebracht.

“Nu moeten alle onderdelen onderzocht worden. Pas na het onderzoek in het Nationaal Forensisch Centrum kunnen we zeggen of het gevaarlijke voorwerp functioneel was”, aldus chef Erik Akerlund van de politie van Stockholm in een persbericht. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.