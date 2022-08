Nieuwe Iraniër voor Charleroi: Carolo’s versterken zich met international Amirhossein Hosseinzadeh

Hosseinzadeh genoot zijn jeugdopleiding in eigen land bij Moghavemat Téhéran. In 2018 maakte hij de overstap naar FC Saipa Karaj, waar hij op 8 april 2019 zijn profdebuut maakte in de Iraanse voetbalcompetitie. Vorig seizoen kwam de aanvallende middenvelder uit voor FC Esteghlal Téhéran, waarmee hij kampioen werd zonder een competitiewedstrijd te verliezen. Hosseinzadeh speelde in het kampioenenjaar dertig wedstrijden en had met acht goals een belangrijk aandeel in de titel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen