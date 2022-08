Gelukkig wordt het straks weer dertig graden: nog tien dagen tot Memorial en Koning Boudewijnstadion kreunt onder wateroverlast

Op 2 september vindt de komende Memorial Van Damme, een van ’s werelds meest prestigieuze atletiekmeetings, en het is alle hens aan dek. De piste van het Koning Boudewijnstadion heeft fel geleden onder wateroverlast. De onderlaag is behoorlijk zompig. Benoit Hellings, de Brusselse minister van Sport, verzekert dat het op tijd in orde komt. “Er wordt aan gewerkt, er is budget voor dringende reparaties.” De piste aan zijn laatste dagen toe, en zal volledig worden vernieuwd voor de editie van 2023. (hjb)

