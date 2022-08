Elise Mertens geeft forfait voor WTA Cleveland

In principe zou Elise Mertens de samenwerking met haar nieuwe coach Philip Dehaes inzetten op het toernooi van Cleveland, maar maandag maakte die organisatie bekend dat ze daar niet zal starten. De Belgische nummer een, 32e op de wereldranglijst, was in Cleveland vierde reekshoofd en moest in de eerste ronde de baan op tegen Sorana Cirstea (WTA-38). Maar Mertens trekt zich terug uit het WTA 250-toernooi met een prijzenpot van 251.750 dollar. Een reden werd er niet opgegeven, maar verschillende media spreken van een dijbeenblessure.

De Roemeense opponente was al drie keer eerder te sterk voor de Limburgse tennisster. In 2016 tijdens de kwalificaties voor Roland Garros, in 2018 in Doha en vorig jaar in de finale van het toernooi te Istanboel. Mertens kon zelfs geen enkele set winnen in die drie onderlinge partijen.

In Cleveland zal Mertens vervangen worden door de Mexicaanse Marcela Zacarias (WTA-212), die als lucky loser uit de kwalificaties komt. Geen enkele andere Belgische neemt in Cleveland deel. Volgende week begint het US Open, dat moet dan de vuurdoop worden met de nieuwe coach aan haar zijde.