Minder blingbling voor Team Belgium, maar nog geen zorgen voor Parijs 2024: onze conclusies na het EK 2022 in München

Dit is het podium van de afgelopen Europese kampioenschappen in München, de Europese strijd in negen sporten. Goud voor gastland Duitsland met 60 medailles waarvan 26 keer goud; zilver voor Groot-Brittannië (60 medailles, 24 keer goud), brons voor Italië (51 medailles). België staat achttiende (tien medailles, drie keer goud). Op de vorige editie stonden we elfde (19 medailles, 6 keer goud). Enkele conclusies na München 2022.