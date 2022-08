Man overlijdt aan insectensteek tijdens fietstocht: hoe zeldzaam is dat? En wat kan je doen als jij of iemand anders gestoken wordt?

Een vijftiger uit Maldegem is afgelopen week donderdag overleden tijdens een fietstocht nadat hij gestoken werd door een insect. De man wist niet dat hij allergisch was, reageerde bijzonder heftig is ter plaatse overleden. “Het is zeldzaam dat mensen overlijden na insectenbeten”, zegt spoedarts Jan Christiaen. “Gelukkig weten de meesten dat ze allergisch zijn en hebben te allen tijde een epipen bij.”