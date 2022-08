VIDEO. Max Verstappen klopt Wout van Aert en vlucht voor helikopter op testbaan in Lommel

In de F1 is de zomerpauze voorbij, de voorpost van de teams is al op weg naar Francorchamps. In een filmpje van Red Bull is ook Max Verstappen al onderweg. Maar voor hij daar geraakt, moet hij in een game voorbij Wout van Aert en Thierry Neuville. Op de testbaan in Lommel moet hij vluchten voor een helikopter.

Bekijk hier de video:

Max Verstappen vlucht voor een helikopter op de testbaan in Lommel. — © Red Bull

“Spa is echt een van mijn favoriete tracks op de kalender”, zegt Verstappen over de race van zondag. “Ik ben geboren in België en hier racen is altijd speciaal.”

Vorig jaar won Verstappen de ingekorte race in Spa. “Dat was echt de natste die ik ooit reed. Ik wou me dus goed voorbereiden en mijn engineers zorgden voor de perfecte uitdaging. De gaming approach was echt fun. Asfalt, off-road, dag, nacht, een helikopter… Ik ben klaar voor je, België!”

In de video moet Verstappen allerlei opdrachten volbrengen en obstakels vermijden. Zo moet hij een pitstop sneller uitvoeren dan Wout van Aert en neemt hij het in een buggy op tegen Thierry Neuville en Guillaume de Mévius. Allemaal Red Bull-atleten, uiteraard.

Verstappen: “In Malmedy moesten we de RB7 met speciale wielen uitrusten om genoeg grip te krijgen. Overal stof natuurlijk, en het was wachten tussen elke take tot alles weer gaan liggen was. De off-roadstukken en helikopterscène werden gefilmd in Lommel, niet zo ver van waar ik ben opgegroeid. Midden in de nacht, plankgas, met een heli op mijn hielen… Echt speciaal!”

Naast de testbaan van Ford in Lommel werd er ook gefilmd in Francorchamps en in de steengroeve van Bodarwé . (mc)

Pitstop bij Wout van Aert, die een nieuw achterwiel krijgt. — © Red Bull

Wout van Aert wuift even als Verstappen hem inhaalt. — © Red Bull

Max Verstappen racet in een buggy tegen Thierry Neuville en Guillaume de Mévius. — © Red Bull

Veel stof bij de opnames in de steengroeve van Bodarwé. — © Red Bull

De steengroeve in Bodarwé. — © Red Bull