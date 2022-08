Gedetineerden gevangenis Wortel dreigen met brandstichting na incident met cipier

In de gevangenis van Wortel (Hoogstraten) was het maandag even onrustig. De aanleiding zou een incident zijn tussen een cipier en een gedetineerde.

De vriendin van een gedetineerde in Wortel kreeg ’s ochtends telefoon van haar vriend over wat er gebeurd was. “Elke maandag worden de vuile kleren van de gedetineerden opgehaald”, zegt de dame die anoniem wenst te blijven. “De celgenoot van mijn vriend was vergeten om het pakket klaar te leggen. Hij klopte op de deur om te vragen of hij zijn vuile kleren nog kon afgeven. Daarop volgde een agressieve reactie van een van de cipiers tegen de celgenoot. Dat zorgde voor een gespannen sfeer, want tijdens het telefoongesprek hoorde ik op de achtergrond veel gedetineerden roepen.”

De cipier zou de gevangene mogelijk hebben geslagen, waarna andere gedetineerden ermee gedreigd zouden hebben daarop brand te stichten.

Het Gevangeniswezen bevestigt dat er een incident was, maar bevestigt noch ontkent de mogelijke slagen en de dreiging tot brandstichting. “We kunnen bevestigen dat er inderdaad een incident heeft plaatsgevonden in de gevangenis van Wortel. Dat heeft de nodige reacties teweeggebracht bij personeel en gedetineerden”, zegt Valérie Callebaut van de dienst Gevangeniswezen.

“Het incident wordt momenteel verder onderzocht. De nodige maatregelen worden getroffen om de rust en de normale werking binnen de inrichting te herstellen. Er zijn momenteel geen redenen om aan te nemen dat er door beambten onrechtmatig werd gehandeld.”

Gewelddadige incidenten in gevangenissen komen vaker voor, maar meestal gaat het om gedetineerden die zich agressief gedragen tegen het bewakingspersoneel. Een cipier van de gevangenis in Merksplas zei een jaar geleden in deze krant dat tien procent van de personeelsleden toen arbeidsongeschikt was door agressie.