Russisch president Vladimir Poetin noemt dood van Daria Doegina “laaghartige, wrede misdaad”

De Russische president Vladimir Poetin heeft de dood van Daria Doegina, de dochter van zijn huisideoloog Alexander Doegin, donderdag veroordeeld als een “laaghartige, wrede misdaad”. De vrouw kwam in de nacht van zaterdag op zondag om het leven toen haar auto in de buurt van Moskou vanop afstand tot ontploffing werd gebracht.

Volgens de Russische inlichtingendienst FSB zit de Oekraïense Natalia Vovk achter de aanslag, die intussen naar Estland zou gevlucht zijn. “Een laaghartige, wrede misdaad heeft voortijdig een einde gemaakt aan het leven van Daria Doegina, een briljant en getalenteerd persoon met een echt Russisch hart, goed, liefdevol, behulpzaam en open”, verklaarde president Poetin in een boodschap van medeleven gepubliceerd door het Kremlin en gericht aan de familieleden van de vrouw.

Doegina werkte voor de Russische staatsmedia en werd beschouwd als een vurige voorstander van de Russische inval in Oekraïne. “Journalist, geleerde, filosoof, oorlogscorrespondent, zij diende eerlijk het volk, het vaderland en toonde door haar daden wat het betekent om een patriot van Rusland te zijn”, schreef de Russische president nog in het bericht op Telegram. Vader Doegin is, naast de huisideoloog van president Poetin, een politiek filosoof en ultranationalist.

