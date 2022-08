KV Kortrijk-middenvelder Youssef Challouk had volgens Referee Department geen rood mogen krijgen tegen Club Brugge

Een veelbesproken fase van het afgelopen voetbalweekend: de rode kaart van KV Kortrijk-middenvelder Youssef Challouk na een overtreding op Club Brugge-verdediger Clinton Mata. Rood of niet? De meningen waren verdeeld, maar het Referee Department is duidelijk: “Dit wordt niet gezien als ernstig gemeen spel.”

In minuut 89 van de wedstrijd tussen Club Brugge en KV Kortrijk maakte Challouk een overtreding op Clinton Mata, die aan een lange rush bezig was. Challouk was niet de laatste verdediger van KVK, maar kreeg toch meteen een rode kaart onder de neus geschoven van scheidsrechter Jan Boterberg. De VAR riep Boterberg naar het scherm om zijn beslissing eventueel te herzien, maar de scheidsrechter bleef bij zijn beslissing.

“Challouk raakt Mata bij het lopen langs achter met zijn rechtervoet”, legt Frank De Bleeckere van het Referee Department uit. “Daardoor brengt hij de Club Brugge-speler ten val. De VAR vraagt een on-field review en na het bekijken van de beelden blijft de scheidsrechter bij zijn beslissing.”

“Het Referee Department gaat akkoord met de VAR-interventie, maar verwacht een gele kaart voor het stoppen van een beloftevolle aanval”, aldus De Bleeckere. “Het contact en de fout wordt niet gezien als ernstig gemeen spel. Het is een licht contact aan lage intensiteit.”