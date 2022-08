Niet iedereen kon ‘House of the Dragon’ kijken

Volgens moederbedrijf Warner Bros. Discovery is de eerste aflevering van de serie door miljoenen abonnees “succesvol bekeken”. Slechts bij een “klein aantal gebruikers” ging het mis. Het zou gaan om mensen die een Fire TV-mediaspeler van Amazon gebruiken om HBO Max op hun tv af te spelen. Hoewel het moederbedrijf het aantal klachten minimaliseert, regende het klachten op Twitter. De problemen deden zich vooral in het buitenland voor. In Europa ging House of the dragon immers midden in de nacht in première, en werd niet in groten getale gekeken. HBO Max is niet de enige streamingdienst waar populaire series voor problemen zorgen. Netflix had eerder dit jaar last van storingen bij de seizoensfinale van Stranger things .