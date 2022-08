Tim Merlier en Cameron Vandenbroucke verwachten eerste kindje: “Ons mooiste geheim”

Tim Merlier (29) en Cameron Vandenbroucke (23) verwachten hun eerste kindje. Dat hebben de Belgische kampioen wielrennen en zijn vriendin maandag bekendgemaakt via sociale media.

“Ons mooiste geheim”, schrijft het koppel op Instagram. “See you in February”, wat dus betekent dat Vandenbroucke al ongeveer drie maanden zwanger is.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Merlier en Vandenbroucke maakten begin 2020 hun relatie bekend. Ze zijn ongetwijfeld het meest bekende ‘wielerkoppel’ van het land. Merlier werd al twee keer Belgisch kampioen, Vandenbroucke heeft ook een wielerverleden en is de dochter van ex-wielrenner Frank Vandenbroucke, die in 2009 op 34-jarige leeftijd overleed.

Merlier vertoeft momenteel in Spanje voor de Vuelta, waar er maandag een rustdag op het programma stond. De tweevoudige Belgische kampioen hoopt er de komende weken nog een rit te winnen. Afgelopen weekend lukte dat nog niet: hij werd derde en zesde in de eerste massasprints.