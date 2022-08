Prijzenpot in Vuelta beduidend kleiner dan in Tour en Giro

Het is uiteraard te vroeg om een financiële balans op te maken maar nu al staat vast dat de ploegen in de Vuelta beduidend minder prijzengeld bij elkaar zullen fietsen dan in de Tour of de Giro.

De totale prijzenpot van de Vuelta bedraagt 1.112.640 euro tegenover 2.820.000 euro in de Tour en 1.500.000 euro in de Giro. De eindwinnaar van de Vuelta krijgt 150.000 overhandigd, ritwinst is goed voor 11.000 euro. De eindwinnaar van de puntentrui incasseert 11.000 euro, net als de beste jongere. De meest gevleugelde klimmer casht 13.000 euro en eindwinst in het ploegenklassement doet de bankrekening aangroeien met 12.500 euro. (gvdl)