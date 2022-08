Populariteit van “zwakke” Olaf Scholz keldert: bondskanselier is plots derde keuze

Nog geen negen maanden na zijn aantreden als bondskanselier is de populariteit van Olaf Scholz (SPD) gekelderd. Twee derde van de Duitsers is ontevreden over zijn beleid. Zijn persoonlijke appreciatie straalt ook af op de rood-groen-liberale coalitie. Scholz sukkelt van de ene crisis in de andere. Van de Oekraïense oorlog, de energiecrisis, de stijgende inflatie naar de recorddroogte. In elk dossier wordt de opvolger van Merkel een gebrek aan daadkracht verweten. Daarbij komt nu ook nog een schaduw van een financieel schandaal.