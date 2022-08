Advocaat Walter Van Steenbrugge vrijuit in dossier groot drugslab Lendelede, tweede advocaat nog niet

In het onderzoek naar het drugslab in Lendelede gaat het openbaar ministerie in beroep tegen de buitenvervolgingstelling door de Brugse raadkamer van advocaat Nancy Vanhee, maar niet tegen die voor advocaat Walter Van Steenbrugge. Daardoor moet de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling nu oordelen of Vanhee verwezen wordt naar de correctionele rechtbank voor lidmaatschap aan een criminele organisatie.

Het onderzoek ging van start naar aanleiding van informatie over een bekende figuur in het West-Vlaamse drugsmilieu. Het gaat om een man die in 2017 al veroordeeld werd voor zijn aandeel in een cannabisplantage in Ledegem. De speurders kregen uiteindelijk een vijftiger uit Oostende als mogelijke spilfiguur in het vizier.

In het gerechtelijk onderzoek naar de productie en export van verdovende middelen voerde de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) op 8 september 2020 een reeks huiszoekingen uit. Op een boerderij in Lendelede werd een groot lab voor de productie van synthetische drugs opgerold. In een oude varkensstal kon tot twee ton amfetamines geproduceerd worden. Volgens het parket waren er ook effectief gevaarlijke chemische stoffen aanwezig. Het zou zelfs het grootste drugslab ooit geweest zijn in België.