Parket onderzoekt twee aanrandingen op Pukkelpop, voyeur meteen opgepakt

Anja De Schutter van het parket Limburg bevestigt dat er een onderzoek loopt naar drie zedenfeiten tijdens Pukkelpop, waar dagelijks ruim 50.000 bezoekers waren. “Een voyeur die toesloeg in de douches, is meteen gearresteerd. Na verhoor is de verdachte vrijgelaten. Via de Sectie M en ons lik-op-stukbeleid geven wij er een vervolg aan.”

Twee daders van aanranding zijn voorlopig nog onbekend. “Het onderzoek loopt. De aanrandingen gebeurden in de buurt van de toiletten. Belangrijk om te vermelden is dat de organisatie meteen heel doortastend heeft gereageerd. Onmiddellijk is er meer verlichting en feller licht bij de toiletten geplaatst”, besluit De Schutter.