Boekentips: ‘Vijftig onmisbare gedichten’ en andere aanraders om nog een laatste keer te zomeren

Horizonnen, James Poskett

© RR

De geschiedenis van de wetenschap zoals die nog niet eerder werd verteld: eentje van mondiale culturele uitwisseling en een eerbetoon aan de door onze geschiedenis vergeten wetenschappers.

Uitgeverij Ambo/Anthos, 495 blz., 34,99 euro

Reis door de tijdperken, Aina Bestard

© RR

Reis terug in de tijd en ontdek aan de hand van prachtige platen en boeiende informatie hoe de aarde er vroeger uitzag. Voor een groot deel is de aarde nu door de mens aangeharkt, maar miljoenen jaren geleden waren er bossen met hoge bomen uit schimmel en zeeën van bubbelende lava.

Uitgeverij Gottmer, 82 blz., 21,99 euro

Dunkelblum zwijgt, Eva Menasse

© RR

Dunkelblum zwijgt van Eva Menasse gaat over het stadje Dunkelblum dat op het eerste gezicht een provinciestadje als alle andere is. Achter de façade van deze Oostenrijkse gemeente gaat het verhaal van een gruwelijke misdaad schuil …

Atlas contact, 258 blz., 24,99 euro

Het grote boek over het lichaam, Pascale Hédelin

© RR

Een doeboek met flapjes, pop-ups en bewegende elementen dat kinderen heel eenvoudig uitlegt hoe het menselijk lichaam werkt. Trek aan het lipje en ontdek dat waterpokken een ziekte is waar je overal blaasjes van krijgt. Gebruik het bewegende element en kijk hoe de spier in je arm groter wordt. Zie je ook de baby groeien in mama’s buik?

Standaard Uitgeverij, 36 blz., 22,5 euro

Vijftig onmisbare gedichten, Remco Campert

© RR

Remco Campert beschouwde zichzelf in de eerste plaats als dichter en liet een indrukwekkend oeuvre na dat lichtvoetig en terloops is, intiem en persoonlijk. Uit dat rijke oeuvre van de Nederlandse auteur zijn vijftig onmisbare gedichten gekozen en bij elkaar gebracht.

Uitgeverij Gottmer, 82 blz., 21,99 euro

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden.

Lien Vande Kerkhof