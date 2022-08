BEKIJK. De ‘roadtrip’ van Max Verstappen richting GP van België, waarin ook Wout van Aert opduikt

Komende zondag staat op het circuit van Spa-Francorchamps de GP van België op het programma. Aangezien de GP volgend seizoen wellicht van de Formule 1-kalender verdwijnt, wordt het een speciale editie. Voor wereldkampioen Max Verstappen, die in België geboren is, is de GP in ons land áltijd speciaal. Maandag pakte zijn team Oracle Red Bull Racing uit met een speciale voorbeschouwingsvideo, waarin onder meer ook wielrenner Wout van Aert opduikt.

Bekijk hier de video:

“Het Circuit de Spa-Francorchamps is echt een van mijn favoriete tracks op de kalender”, zegt Verstappen over de race van zondag. “Ik ben geboren in België, dus hier racen is altijd speciaal.”

Vorig jaar racete Verstappen in een kletsnatte en stevig ingekorte race naar de overwinning. “De GP van vorig jaar was echt de natste die ik ooit reed. Ik wou me dus goed voorbereiden en mijn engineers zorgden voor de perfecte uitdaging. De gaming approach was echt fun. Asfalt, off-road, dag, nacht, een helikopter… Ik ben klaar voor je, België!”

© Red Bull Content Pool

Pitstop voor Van Aert

Passeren ook in de video: Thierry Neuville, Guillaume de Mevius en … Wout van Aert. De Belgische wielrenner mocht ‘racen’ tegen Verstappen, zijn achterband werd zoals in een Formule 1-race vervangen door de Red Bull-crew.

Het is niet nieuw dat Van Aert opduikt in reclames van Red Bull. Sinds 2018 heeft de renner van Jumbo-Visma een sponsordeal met het energiedrankmerk. Sinds dit jaar rijdt Van Aert al zijn wegwedstrijden met een gesponsorde helm, eerder deed hij dat al in het veldrijden.

© Red Bull Content Pool