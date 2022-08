Verontwaardiging over ‘survivor’-spel in Franse gevangenis

In Frankrijk is grote beroering ontstaan over een spel dat in de gevangenis van Fresnes werd gespeeld tussen gedetineerden, cipiers en buurtjongeren. Het gevangeniswezen had nochtans toestemming gegeven en alles is vlot verlopen, klinkt het.

Koh-Lanta is een kijkcijferkanon op de Franse tv. Het is een survival-programma opgenomen in het zuiden van Thailand waarin deelnemers het tegen elkaar opnemen in allerlei survivor-disciplines, al mag dat ruim worden gezien. Youtuber Djibril Dramé maakte er een eigen versie van, genaamd Kohlanness. Bedoeling was om geld in te zamelen voor kansarme jongeren.

Opvallend genoeg werd het spel opgenomen in de gevangenis van Fresnes, in het departement Val-de-Marne. Deelnemers waren geselecteerd uit gedetineerden, cipiers en jongeren van buiten de gevangenis. Zij namen het tegen elkaar op in verschillende disciplines: van een kartrace tot boogschieten en zelfs een duikwedstrijd. Allemaal georganiseerd op de binnenplaats van de gevangenis en gefilmd door een professionele filmploeg.

Maar nu de beelden op sociale media verschijnen, komt er plots vanuit alle hoeken kritiek. Vooral van politici, ook al had Justitie toestemming gegeven. De minister van Justitie is boos dat hij er zelfs niet van op de hoogte werd gebracht door zijn administratie.

Zwembad gevuld

Philippe Kuhn, regionaal secretaris van de vakbond van gevangenisbewakers van Parijs, zegt dat alles vlot verlopen is, dat het initiatief vooraf goed was voorbereid en dat er verschillende vergaderingen zijn geweest met alle betrokkenen.

Toch vinden velen dat dergelijke spelletjes niet thuishoren in een gevangenis. Bovendien, zegt de oppositie, het is kurkdroog en Frankrijk kreunt onder de bosbranden. “Is het nu het moment om een groot zwembad te vullen in de gevangenis dat na de opnames weer is verwijderd? Kon dat water niet beter gebruikt worden om te blussen?”

Intussen is er een onderzoek geopend naar wie allemaal toestemming gaf voor het initiatief en waarom de Franse topministers niet op de hoogte waren.