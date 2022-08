Bij dit Truiense kasteel geniet je van een zesgangendiner terwijl je sterren spot in een feeërieke dome

Van 2 tot 25 september kan je een tafeltje of ‘dome’ reserveren bij Under the Stars in Sint-Truiden. — © Under the Stars

Sterren spotten terwijl je geniet van slow smoked salmon of steak chimichurri? Dat kan in september op de binnenkoer van het imposante Kasteel van Duras in Sint-Truiden. In een sfeervolle ‘dome’ geniet je van een zesgangendiner van chef Karel Knockaert.

Rond de prachtige fontein van het Kasteel van Duras staan dertien domes opgesteld waar je in september de voeten onder tafel kan schuiven. In deze transparante pop-uptenten van ‘Under the Stars’ serveert chef Karel Knockaert een uitgebreid zesgangerdiner. Knockaert is vooral bekend als winnaar van het VTM-programma Mijn Pop-up Restaurant in 2017, waar hij al zijn liefde voor barbecue en outdoor cooking liet zien.

Bezoekers kunnen kiezen uit twee type domes: tien Souls Connect Domes om met familie of vrienden te dineren (4-6 personen) en drie exclusieve Lovers Connect Domes (2 personen).

De prijzen voor het zesgangerdiner starten vanaf 129 euro per persoon voor een dome van 6 tot 7 personen. Je kan ook kiezen voor een etentje met 5 (139 euro p.p.), 3 tot 4 (149 euro p.p.) of 2 personen (199 euro p.p.).

‘Under the Stars’, van 2 t.e.m. 25 september, telkens van do t.e.m. zo. Kasteel van Duras, Park 1 in Sint-Truiden. Alle info en reservaties: www.underthestars.be

