Dylan Teuns debuteert deze week voor Israel - Premier Tech: “Twee koersen die mij goed moeten liggen”

Dylan Teuns debuteert dinsdag in de Egmont Cycling Race in de kleuren van zijn nieuwe werkgever Israel - Premier Tech. Dat heeft de WorldTourploeg maandag bekendgemaakt.

Teuns komt deze week aan de start van de Egmond Cycling Race (dinsdag) in Zottegem en de Druivenkoers (woensdag) in Overijse. Daarin zal hij zijn eerste wedstrijdkilometers rijden sinds de Tour de France van vorige maand.

“Ik ben heel blij dat ik eindelijk terug wedstrijden ga rijden”, aldus Teuns. “Ik kijk ernaar uit om voor het eerst voor Israel - Premier Tech te rijden. De Egmont Cycling Race en de Druivenkoers zijn twee koersen met een zwaar parcours, die moeten mij goed moeten liggen.”

“Uiteraard is het altijd anders om in een nieuwe ploeg te koersen”, vervolgt Teuns. “Maar ik ken veel van mijn ploegmaats al redelijk goed en ik had enkele weken om het nieuwe materiaal gewoon te raken. Ik ben benieuwd wat ik kan doen voor mijn team in België deze week.”