Siska Schoeters en Niels Destadsbader plagen kijkers met ‘bijna kus’: hoe leuk mag het eigenlijk worden tussen collega’s?

Een kus aan een collega? Niels Destadsbader trakteerde Siska Schoeters in juni op een zoentje, met geruchten over een ontluikende romance tot gevolg. De twee presentatoren van Zomerhit drukten die roddels tijdens de uitreiking speels de kop in door een nieuw, flirterig Instagram-filmpje te posten waarin zij een kus van hem duidelijk afwendt. Dat niets is wat het lijkt voor de kijker is duidelijk, maar hoe het zit met kussen van collega’s is iets vager. Hoe doe je dat eigenlijk? Of doe je dat beter helemaal niet? We vroegen het aan een relatie- en lichaamstaalexpert.