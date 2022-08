Politie gecontacteerd omdat gsm van vriend in vliegtuigstand staat: “Mensen verwachten meer en meer dat wij alles oplossen”

De ploegen van de politiezone Demerdal hadden afgelopen weekend de handen vol met interventies in Diest en Scherpenheuvel-Zichem. Dit weekend belde zelfs iemand naar de politie omdat hij een vriend niet kon opbellen. De gsm stond namelijk in vliegtuigstand.

Zaterdag stelde een aantal bewoners in Schaffen bij Diest vast dat ze inbrekers over de vloer gekregen hadden. Op verschillende plaatsen bleek een aantal voorwerpen uit de woning gestolen, op andere plaatsen was er geen buit maar waren er wel sporen van ongewenst bezoek. Er werd braak gepleegd aan de achterdeur of het raam langs de achterzijde, maar opmerkelijk was ook dat sommige woningen niet slotvast waren en ook voertuigen die aan de woning stonden werden niet altijd afgesloten. Ook in Averbode bij Scherpenheuvel-Zichem werd een poging tot inbraak vastgesteld.

Daarnaast waren er afgelopen weekend een twintigtal interventies en klachten inzake relationele moeilijkheden, soms met bedreigingen en slagen of verwondingen. Acht keer moest de politie Demerdal optreden voor een persoon die zich verward gedroeg of al dan niet voor korte tijd verdwenen was. Daarnaast waren er ook nog eens zeventien meldingen van geluidsoverlast als gevolg van horeca, buren of blaffende honden en vijf meldingen van problematische aankopen via het internet.

In vliegtuigstand

“Het lijkt erop dat de mensen meer en meer een beroep doen op de overheid en politie en van hen verwachten dat deze een oplossing aanreikt”, klinkt het bij de politie Demerdal-DSZ. “Ter illustratie: dit weekend belde iemand naar de politie omdat hij een vriend niet kon opbellen. De gsm stond namelijk in vliegtuigstand. En de vraag was dus of de politie dit eventjes kon fiksen. Niet iedereen weet de inzet van de politiemensen bovendien te waarderen. Scheldwoorden aan ons adres zijn legio en tijdens het voorbije weekend probeerde een dronken persoon een inspecteur zelfs te bijten.”