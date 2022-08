Red Flames hebben nieuwe keeperstrainer: Jan Van Steenberghe volgt Sven Cnudde op

De ex-doelman heeft heel wat ervaring op de teller. In de jaren 1990 maakte hij naam als doelman van Eendracht Aalst, dat toen hoogdagen beleefde. Daarna verhuisde hij naar La Louvière en hij was onder meer gedurende meerdere seizoenen sluitstuk bij RSC Anderlecht. Na zijn spelerscarrière werkte hij nauw samen met Michel Preud’homme. Hij volgde Preud’homme naar AA Gent (2008-2010), Club Brugge (2014-2017) en Standard (2018-2022).

Van Steenberghe treedt in functie vanaf volgende maandag (29 augustus). Dan beginnen de Red Flames aan de voorbereiding op de twee laatste WK-kwalificatiematchen tegen Noorwegen (2/9) en in Armenië (6/9).

Selectie voor WK-kwalificatieduels bekend

Bondscoach Ives Serneels heeft maandag zijn selectie bekendgemaakt voor de twee resterende WK-kwalificatieduels tegen Noorwegen en Armenië.

Voornamelijk de thuiswedstrijd tegen Noorwegen in het stadion van OH Leuven wordt cruciaal om kwalificatie voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland af te dwingen. De Noorse vrouwen leiden voorlopig de kwalificatiegroep en hebben drie punten voorsprong op België, tweede in de stand met negentien punten na acht wedstrijden. Alleen winst kan nog groepswinst en dus een rechtstreeks WK-ticket opleveren voor de Red Flames.

Dit zijn de speelsters die geselecteerd werden door Ives Serneels:

Doel: Nicky Evrard, Diede Lemey, Lisa Lichtfus

Verdediging: Laura Deloose, Sari Kees, Charlotte Tison, Jody Vangheluwe, Laura De Neve, Davina Philtjens, Amber Tysiak

Middenveld: Julie Biesmans, Marie Minnaert, Justine Vanhaevermaet, Féli Delacauw, Kassandra Missipo

Aanval: Janice Cayman, Elena Dhont, Jill Janssens, Tine De Caigny, Hannah Eurlings, Chloé Vande Velde, Tessa Wullaert, Sarah Wijnants