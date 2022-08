Opnieuw rommelmarkt aan De Priool in Bocholt

Bocholt

Bocholt moest het even zonder zijn rommelmarkt doen. Maar na de coronacrisis en bijhorende maatregelen kon het populaire evenement op het plein voor De Priool eindelijk weer een doorstart maken. Zaterdag was er weer heel wat volk op de been en dankzij een goede organisatie liep alles gesmeerd. Tweelingbroers Lars en Tiebe (5) uit Kaulille hadden nog een spaarcentje over. “Die hebben we besteed aan een leger- en politieauto”, vertellen ze. “Ook kochten we een robot en een bouwdoos.” Ook de Bocholtenaar heeft weer een activiteit om naartoe te gaan. “Om gezellig te terrassen en een pintje te drinken”, meer hoeft het niet te zijn. rdr