Ouders en kinderen kunnen overnachten in tentje in het stadspark in Herk-de-Stad

Herk-de-Stad

Ouders met kinderen waren het afgelopen weekend welkom voor ‘Snurken in het Park’ in het stadspark Olmenhof in Herk-de-Stad. Zij mochten hun tentje in het park opslaan en voor de kinderen was er heel wat animatie.

Pieter Vrijs en Lies Ruelens waren samen met hun zoontje Fons (4) van de partij. Het uitdagende bouwpakket sprak Fons meteen aan. “Als hij maar buiten bezig kan zijn”, vertellen zijn papa en mama. “Blijven slapen doen we niet. Daarvoor is Fons nog een beetje te jong.” Chiara Aerts en Sarina Reekmans blijven wel overnachten. “We waren de eersten om onze tentjes op te slaan”, lachen ze. “Afwachten of er van slapen veel in huis zal komen met een stel kinderen tussen 3 en 8 jaar…. Ze hebben zich hier wel al goed geamuseerd met onder andere de zeepkistenrace.” lw