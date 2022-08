Heidestraat in Linkhout drie weken lang omgetoverd tot speelstraat

Lummen

De Heidestraat in Linkhout werd drie weken lang omgetoverd tot speelstraat. “Van 27 juli tot en met 17 augustus werd onze straat elke dag van 9 tot 20 uur afgesloten voor het verkeer”, zegt Cindy Vanheukelom. “En voor ons mocht dat zelfs de hele vakantie duren. Nu was het puzzelen om de ideale periode te vinden en tegelijk rekening te houden met het KLJ-kamp en buren die op reis gingen. We organiseerden zelfs een heuse pensenavond en met de opbrengst van het eten en de drank konden de kinderen genieten van een springkasteel. Als nestor van onze straat grapte Bertha Truyers (91) dat ze geen water lustte en dus dronk ze een pint. De jongste onze Heidestraat, Aariz Singh, sliep intussen rustig in zijn buggy ondanks alle drukte. Van het maken van de foto van Aariz en Bertha - de jongste en oudste aanwezigen samen - kreeg ik zowaar kippenvel.” klu