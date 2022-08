Op verschillende plaatsen in Schaffen is vorig weekend ingebroken. De daders namen een aantal voorwerpen mee, op andere plaatsen was er geen buit. Er werd braak gepleegd aan de achterdeur of het raam. De politie noemt het opmerkelijk dat sommige woningen niet slotvast waren. Ook voertuigen die aan de woning stonden, werden niet altijd afgesloten.

maw