Telenet Giants Antwerp haalt shooting guard Avery Woodson als vervanger voor geblesseerde Smith

Als vervanger voor de Amerikaanse shooting guard Arik Smith heeft Telenet Giants Antwerp Avery Woodson aangetrokken. Een Amerikaanse shooting guard van 28 jaar en 1m88 die vorig jaar bij BC Kiev (Oekraïne) ook in de FIBA Europe Cup tegen... Telenet Giants Antwerp schitterde. Smith, ex-Bergen, is aan de knie geopereerd. Hoelang hij effectief uit is, wordt deze week duidelijk. Er wordt toch gesproken van 8 tot 12 weken.

Avery Woodson is een 28-jarige en 1m88 grote shooting guard die vorig seizoen met BC Kiev (Oekraïne) nog tweemaal in de FIBA Europe Cup schitterde versus de Giants. Woodson is onder meer ex-Panionios (Griekenland), URA Basket en Kouvot in Finland en Boras (Zweden). Vorig seizoen bij Kiev tekende hij voor een gemiddelde van 12 punten, 4 rebounds en 3 assists.

“Woodson is een harde werker, goede shooter en zal een meerwaarde voor het team betekenen”, klinkt het in het persbericht van Telenet Giants Antwerp. De kern van coach Ivica Skelin is met vijf nieuwe Amerikanen, met naast Woodson ook Ryan Hamm, Reggie Upshaw, Mo Williams en Quintin Goodin, meteen compleet voor een nieuwe campagne in de BNXT League. De eerste officiële afspraak voor de Giants is de kwalificatieronde van de FIBA Europe Cup van 27 tot 30 september in KosovOo. De eerste competitiewedstrijd is op 7 oktober in de Lotto Arena tegen Leuven Bears. Komende Zaterdag (18 uur) oefenen de Giants voor het eerst (Heylen VastGoed Basket Campus, Merksem) en tegen tweedeklasser Melsele.