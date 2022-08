Vlaamse hacker verschijnt woensdag voor Belgische rechter en ontsnapt zo mogelijk aan celstraf van 22 jaar in Verenigde Staten

Kevin D., een Mechelaar die in Italië in de gevangenis zit, verschijnt woensdag voor de correctionele rechtbank in Mechelen. Bij een veroordeling komt er mogelijk geen uitlevering van de 28-jarige man aan de Verenigde Staten. De Texaanse autoriteiten willen hem vervolgen voor het hacken van het informaticasysteem van American Airlines.

Kevin D. werd in het verleden al veroordeeld wegens hacking. Voor de rechtbank in Mechelen kreeg de man een probatie-opschorting nadat hij onder meer de informaticasystemen van bioscoop Utopolis en telecomoperator Mobistar hackte. Maar hij brak ook in in de systemen van luchtvaartmaatschappijen. Zo boekte hij verschillende gratis tickets in businessclass. Dat gebeurde onder meer bij Brussels Airlines, maar ook bij de Amerikaanse maatschappij American Airlines.

De Amerikanen tillen zwaar aan de feiten, die geen deel uitmaakten van het Belgische dossier. American Airlines diende klacht in en een Texaanse rechtbank schreef een internationaal aanhoudingsbevel uit. België weigerde mee te werken aan een uitlevering van Kevin D., maar de jongeman werd ook internationaal geseind, zonder dat hijzelf of zijn advocaten daarvan op de hoogte werden gebracht. Toen hij in Milaan een voetbalwedstrijd wilde bezoeken, werd hij uit zijn bed gelicht en opgepakt.

Belgische procedure

Sindsdien verblijft D. in de San Vittore-gevangenis in Milaan, waar hij wacht op nieuws. Het Hof van Cassatie en de Italiaanse minister gaven al groen licht voor de uitlevering, maar samen met hun Italiaanse collega’s slaagden advocaten Frédéric Thiebaut en Sven Mertens erin om de uitleveringsprocedure voorlopig te schorsen tot half september. Intussen werd er ook in België een procedure opgestart. Daarom staat D. nu woensdag voor de correctionele rechtbank in Mechelen al terecht voor de informaticafraude.

Op die manier hopen de advocaten de uitlevering definitief te blokkeren. Iemand kan namelijk maar één keer veroordeeld worden voor dezelfde feiten. Als de rechter in Mechelen Kevin D. een veroordeling oplegt, dan is een bijkomende veroordeling in de Verenigde Staten dus niet meer mogelijk. In de staat Texas hangt er hem een gevangenisstraf van 22 jaar boven het hoofd. Dat is een stuk meer dan de maximumstraffen van respectievelijk vijf en twee jaar die hij in België riskeert voor externe hacking en informaticabedrog.

Tragedie

De ouders van Kevin konden hun zoon in juni voor het eerst bezoeken in de Italiaanse gevangenis. Dat werd vader Alex uiteindelijk te veel. Hij stierf kort nadien aan een hartaanval. “Dit is een tragedie voor de hele familie”, zegt raadsman Frédéric Thiebaut. “We hopen dan ook dat deze nachtmerrie zo snel mogelijk kan stoppen. De familie heeft alvast vertrouwen in de Belgische rechtsgang.”