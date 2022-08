Speelplein Piri Piri viert kerstmis in augustus

Peer

Al voor de 48ste keer vond deze zomer speelplein Piri Piri plaats in Grote-Brogel. Zo’n 70 kinderen kwamen elke speelpleindag spelen onder leiding van een 30-tal leiders. Met dit mooie weer deden ze veel aan waterspelletjes. Maar de allerlaatste speelpleindag is altijd speciaal. Elk jaar wordt er een thema gekozen. “Dit jaar zijn alle kinderen welkom op de Noordpool bij de kerstman om hem te helpen met het uitdelen van zijn pakjes. Ook elfen zijn aanwezig”, vertelt hoofdleider Benny Janssen. Zo vierden de kinderen dus Kerstmis in het midden van de zomer.

Enkele weken geleden hield Piri Piri ook een speelpleinfeest waarop de ouders en jongere broers en zussen welkom waren om te kijken hoe het er op het speelplein aan toe ging met een hapje, een drankje en een springkasteel. Ook uitstapjes kwamen aan bod tijdens de speelpleinwerking. Zo brachten de kinderen de voorlaatste speelpleindag een bezoekje aan het maïsdoolhof. peb