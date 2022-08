Bioloog filmt moment waarop jaguar kaaiman doodt met krachtige beet: “Ze gebruiken zeer gerichte aanval”

Natuurbioloog Abbie Martin kon een spectaculair schouwspel vastleggen in Brazilië. In het draslandgebied Pantanal zag ze hoe een jaguar de strijd aanging met een kaaiman. Het reptiel had geen schijn van kans: de jaguar kon met een krachtige beet de kaaiman doden. “Ze maken gebruik van een zeer gerichte aanval”, aldus Martin. “Jaguars zijn de enige grote katachtigen die regelmatig hun prooien doden door de hersenen te doorboren of de ruggengraat te verpletteren.” De beelden dragen bij aan haar Jaguar ID Project, waarmee ze het gedrag van de diersoort bestudeert.