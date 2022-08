The Tuesday Crew maakt debuut op Zomeravond Loksbergen

Halen

Loksbergen Leeft bracht samen met de stad afgelopen weekend mensen bij elkaar voor de zomeravond op domein Panoven. “Op deze avond bieden we een jonge lokale band de kans om voor het voetlicht te treden”, zegt Suzy Schrijvers van Loksbergen Leeft. “Op deze editie van de zomeravond is dat The Tuesday Crew. Het is hun eerste concert voor een groot publiek.”

Saartje Pieraerts speelt samen met Gérard Carolijn elektrische gitaar in de band. “We zijn met zijn vijven”, vertelt ze . “We brengen vooral pop- en rocknummers, onder meer Zombie van The Cranberries, Riptide van Vance Joy en Beat It van Michael Jackson. We hebben ons goed geamuseerd en kijken uit naar meer optredens. We zijn gestart onder de naam Loslopend Wild, maar die hebben we intussen veranderd in The Tuesday Crew. We repeteren elke dinsdag, vandaar.” lw