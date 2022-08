ManU-aanwinst Casemiro: “Ooit keer ik terug naar Real Madrid”

“Ik wil duidelijk stellen dat ik hier ooit terugkeer, om te tonen hoe speciaal deze club is voor mij en om te helpen op elke manier dat ik kan”, vertelde een huilende Casemiro op een bijeenkomst voor zijn ploegmaats, trainers en bestuurders. “Madrid zal altijd groots blijven, in het heden en in de toekomst. Zoveel maal dank. Ook aan mijn ploegmaats, trainers, en iedereen. Zonder hen was het niet mogelijk om al die prijzen te winnen. Hala Madrid!”

Casemiro voegde eraan toe dat blij was om zijn carrière verder te zetten bij een grote club als Manchester United. De Mancunians kenden een rampzalige start van het nieuwe seizoen en bengelen momenteel helemaal onderaan het klassement. Casemiro moet vooral voor defensieve stabiliteit zorgen in de ploeg van trainer Erik ten Hag, die al zes doelpunten om de oren kreeg in amper twee wedstrijden. Casemiro is na Cristiano Ronaldo en Raphaël Varane de derde speler met een Real Madrid-verleden die in de afgelopen twee seizoenen naar Manchester United trekt.

Casemiro verhuisde in 2013 van São Paulo naar Real Madrid. Na een uitleenbeurt aan Porto tijdens het seizoen 2014-2015 ontpopte hij zich tot vaste waarde bij de ploeg uit de Spaanse hoofdstad. Hij speelde in totaal 336 wedstrijden voor de Koninklijke en scoorde daarin 31 doelpunten. Hij won in Madrid drie landstitels, een keer de beker, drie keer de Spaanse supercup, vijf keer de Champions League, drie UEFA Supercups en drie keer het WK voor clubs.