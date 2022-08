Misnoegde bestuurder slaat autokeurder in ziekenhuis in keuringsstation in Alken

In het keuringsstation in Alken is maandagmiddag een discussie over een autokeuring opnieuw in een handgemeen ontaard. Een ontevreden bestuurder deelde meerdere klappen uit aan de adjunct-stationschef. Die werd naar het ziekenhuis gebracht. Vrijdag gaf dezelfde bestuurder de stationschef een vuistslag in het gezicht. “Dit is uitzonderlijk. Onenigheid in keuringsstations leidt quasi nooit tot fysieke agressie”, zegt woordvoerster Sofie Vanhout.

De camerabeelden van de agressieve uithaal van de bestuurder zijn overgemaakt aan de politie. “We verlenen onze volledige medewerking aan dit onderzoek opdat dit in alle objectiviteit kan worden gevoerd”, zegt Sofie Vanhout van GOCA, de overkoepelende organisatie van de keuringsstations. Politie Kanton Borgloon is bezig met het onderzoek. De dader wordt opgespoord. De man vertrok na het uitdelen van de klappen. De politie zal de man verhoren over het toebrengen van slagen en verwondingen, tot tweemaal toe. Het parket Limburg is ingelicht over dit ernstig incident in de autokeuring.

Onenigheid

De eerste agressieve uithaal van de klant gebeurde tijdens een keuring voor verkoop, op vrijdag. “De aanbieder van de wagen kwam voor een tweedehandskeuring. Er was onenigheid over het resultaat van de keuring. Hierdoor is agressie ontstaan waarbij een van onze medewerkers gewond is geraakt.” Woordvoerster Sofie Vanhout beklemtoont dat dit zeer uitzonderlijk is en quasi nooit gebeurt. Voor de afkeuring van de auto gaf de boze bestuurder de stationschef van Alken een ferme klap in het gezicht. Het slachtoffer hield er een pijnlijk hoofd en bloedende lip aan over. De bestuurder vertrok en liet de documenten van de auto achter.

Versterking

Maandagmiddag kwam de misnoegde klant terug, vergezeld van nog twee personen. Hij kwam de documenten van zijn afgekeurde auto ophalen. Maar zijn boosheid was nog niet bekoeld. Opnieuw ontstond er een discussie, dit keer met de adjunct-stationschef. Het kwam tot een handgemeen waarbij rake klappen vielen. De adjunct-stationschef had verwondingen in het aangezicht. Een ambulance werd opgeroepen voor het slachtoffer, een 40-jarige werknemer van Autoveiligheid. “De verdachte is opnieuw vertrokken”, zegt korpschef Rohnny Maes van politiezone Kanton Borgloon. “Hij wordt opgespoord en verhoord. Voor zover we op dit moment weten, hebben de personen die hem vergezelden geen slagen toegediend.”

Collega’s

Misnoegde reacties zijn dagelijkse kost in de keuringsstations. “Onze mensen worden opgeleid om hiermee om te gaan, zowel met verbale agressie als met een uithaal. Bij een discussie over het keuringsresultaat wordt een gesprek aangegaan en wordt gekeken hoe dit probleem kan worden opgelost”, zegt de GOCA-woordvoerster. Bij de keuringsinstantie zitten ze erg verveeld met de agressie in het keuringsstation van Alken.

Het personeel van Autoveiligheid reageert aangedaan op het geweld tegen collega’s. De poorten van het station in Alken bleven maandagmiddag even gesloten voor de vaststellingen door de politie. In de file voor de autokeuring werd vernomen dat het personeel eraan dacht om het werk neer te leggen. Zover kwam het niet. De keuringslijnen gingen korte tijd later opnieuw open.