Inwoners maken kennis met tai chi aan Kasteel van Heers

Heers

Op woensdag kunnen inwoners van Heers kennismaken met tai chi in het kasteelpark van Heers. Peter Marcelis geeft er in de schaduw van het kasteel gratis initiatielessen. “Mijn partner Liesbet en ik geven al enkele jaren les in onze ecologische hoeve, het TaoHuis, in Mettekoven”, zegt Peter. “Liesbet geeft yoga- en taolessen, ik richt me vooral op tai chi chi kung. Tai chi beoefen ik sinds 1996, maar begin dit jaar begon er iets in mezelf te borrelen. Het viel me op dat de tai chi moves tijdens mijn dagelijkse rituelen opnieuw op de voorgrond kwamen. Caroline Geerts, voorzitter van vzw Heerlijk(heid) Heers, liet me dan onlangs weten dat het kasteeldomein van Heers een ideale krachtplek is om tai chi te geven.”

De lessen in openlucht zijn vooral gericht op kennismaking. “We starten met een lichte opwarming, nadien volgen wat stretches en peeswerking en dan doen we eenvoudige tao-oefeningen en oefeningen die de gezondheid verbeteren”, zegt Peter. “Daarna komen de basishoudingen en principes van tai chi aan bod en eindigen doen we met integratieoefeningen. Het gaat om zachte bewegingen waarvoor geen voorkennis nodig is. Tot nu toe zijn er steeds een zestal enthousiaste deelnemers van de partij. Aansluiten kan nog altijd. Vanaf woensdag 14 september verhuizen we voor onze wekelijkse lessen naar zaal De Bammerd.” frmi