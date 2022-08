Piet Stinckens serveert Limburgs dialect op Hams Folk Festival

Leopoldsburg

De dialectvereniging Veldeke Bels(j) Limburg (VBL) was bijzonder trots dat het Limburgs dialect aanwezig mocht zijn op het recente Folkfestival in Ham. Dat was immers een uniek gegeven voor zowel de dialectvereniging als voor de festivalorganisator. “Piet Stinckens wist in geen tijd een volle tent op zijn hand te krijgen met ernstige, grappige, droeve maar ook plezante liedjes in het sappige Limburgse dialect”, zegt VBL-secretaris Gust Caelen. “Met zijn prachtige stem en knap gitaarwerk oogstte hij bijzonder veel applaus.” sb