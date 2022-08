Niet de Heizel, wel Den Dreef: Union werkt thuiswedstrijden Europa League af in Leuven

Union zal zijn groepswedstrijden in de Europa League in het King Power at Den Dreef Stadion afwerken dit seizoen. Het eigen Joseph Marienstadion voldoet niet aan de UEFA-vereisten, waardoor naar Leuven dient uitgeweken te worden. De club onderzocht ook de mogelijkheid om in het Koning Boudewijnstadion te spelen, maar uiteindelijk trekt de vicekampioen dus naar Den Dreef.

Ook voor de Champions League-wedstrijd tegen Rangers - een 2-0 overwinning - werd al naar Leuven getrokken. “We kregen heel wat positieve reacties na die zinderende avond” stelt CEO Philippe Bormans op de clubwebsite. “We zijn dus tevreden met het akkoord en ik wil OHL bedanken voor hun bereidwilligheid om mee te werken aan een oplossing.”

“Het blijft natuurlijk jammer dat we niet in ons eigen stadion kunnen spelen”, stelt de CEO. “Dit bewijst ook dat de nood aan een eigen stadion hoog is, ook voor onze wedstrijden in de Pro League. We hopen onze fans massaal in Leuven te krijgen voor de Europese wedstrijden, zodat we daar opnieuw de gekende Union-sfeer kunnen creëren.”

Op vrijdag 26 augustus wordt er geloot voor de poulefases van de Europa League. Dan wordt meteen ook duidelijk op welke data Union naar Leuven trekt.