Lize Feryn openhartig in Secret Society, de nieuwe podcast van Michèle Lacroix: “Aster en ik kunnen elkaar echt haten”

De Genkse Michèle Lacroix, de vrouw van Kevin De Bruyne, heeft haar eigen podcast Secret Society gelanceerd. Daarin praat ze samen met vier Genkse jeugdvriendinnen over lifestylegerelateerde onderwerpen. Het vijftal nodigt ook bekende Vlaamse vrouwen uit om hen aan de tand te voelen over hun carrière en privéleven.

“Hij is er bijna: je zomerse dosis meisjespraat. We doen eindelijk waar we het al tijden over hebben”, schreef Michèle Lacroix begin deze zomer op Instagram om haar Secret Society te kondigen. Dat is de gloednieuwe podcast die de mama van drie in elkaar bokst met haar kliekje Genkse schoolvriendinnen. Wat de luisteraars kunnen verwachten? Geen voetbalpraat, wel girls talk en passages van bekende Vlamingen. “Lifestyle, reizen, mode en dating komen aan bod komen tijdens onze momenten achter de microfoon”, stond er nog bij de aankondiging, vergezeld van een glamoureuze zwart-witfoto van de vijf dames.

De allereerste aflevering is intussen een feit: zondagavond 21 augustus verscheen ze op Spotify, Youtube en Apple Podcast. In de debuutshow staat een keuvelsessie met actrice en model Lize Feryn centraal. De ster, die recent blondine werd, geeft inkijk in haar relatie met sportanker Aster Nzeyimana. “We zijn super lovey dovey, maar we kunnen elkaar ook echt haten. Ik beleef al mijn emoties heel groots en hij wekt ze allemaal los bij mij. Dat is goed, want we gaan nooit met ruzie slapen. Dat vind ik het allerbelangrijkste”, verklapt ze.

De vijf vriendinnen, die voor hun avontuur vonden dat er te weinig podcasts voor vrouwen bestonden, willen elke week nieuw materiaal aanbieden. In tussentijd delen ze via Instagram foto’s van het plezier dat ze beleven voor, tijdens en na de opnames. Nog op de planning deze zomer: interviews met onder andere fotografe Marie Wynants en onderneemster Eline De Munck. Of er een tweede seizoen komt, is momenteel nog niet bekend.