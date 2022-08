Alberto Contador wikt en weegt Remco Evenepoel: “Hij is één van de belangrijkste attracties van deze Vuelta”

Drie keer won Alberto Contador de Ronde van Spanje: 2010, 2012 en 2014. In eigen land en ver daarbuiten wordt El Pistolero nog steeds als één van de beste ronderenners ooit gezien. De 39-jarige Spanjaard laat zijn licht schijnen over onder andere Remco Evenepoel.

Contador is in deze Vuelta werkzaam voor Eurosport en heeft dus een accuraat beeld van al wie er rond rijdt in de Vuelta. Voor hem is Evenepoel geen kandidaat-eindwinnaar. “Omdat zijn focus eerder gaat naar het winnen van etappes dan naar het verdedigen van een klassement”, zegt Contador. “Naar de toekomst toe denk ik dat hij meer op het klassement zal mikken maar nu mikt hij eerder op ritwinst. Of je hem kan vergelijken met Pogacar of Vingegaard? Dat zullen we pas na deze Vuelta kunnen zeggen. Ik denk niet dat hij een specialist is zoals Pogacar en zeker Vingegaard. Maar hij heeft intussen voldoende ervaring opgebouwd om te weten hoe ver hij kan gaan onder omstandigheden die hem minder liggen. Mijn geloof in Evenepoel is groot: hij is één van de belangrijkste attracties van deze Vuelta.”

Remco Evenepoel is voor Contador één van de belangrijkste attracties van deze Vuelta. — © BELGA

De Spanjaard is wel vol lof over Quick-Step - Alpha Vinyl. “Eén van de meest ervaren teams uit het peloton. Zij weten hoe ze een wedstrijd als de Vuelte moeten aanpakken. Ze zullen defensief rijden als er energie moet worden gespaard en ze zullen aanvallen wanneer ze daar de mogelijkheid toe zien. Hun aanpak doet me altijd denken aan die van een schaakspeler die altijd de juiste zet doet.”

Een andere Belg voor wie Contador enorm veel respect heeft, is Wout van Aert. Maar hij raadt hem aan om zich in de toekomst niet op een algemeen klassement te focussen. “Dat zou een groot verlies betekenen voor de wielersport”, verrast de Spanjaard. “Zoals hij nu koerst, zorgt hij steeds voor onversneden spektakel. Deze Wout van Aert biedt de koers een enorme meerwaarde. Daarom zou ik graag hebben dat hij blijft koersen zoals hij momenteel doet.”

Roglic

Ondanks de vraagtekens is Primoz Roglic de favoriet voor een vierde eindzege, denkt Contador. “Hij heeft de ervaring en het team. Maar Carapaz en Simon Yates staan niet ver achter hem. Hindley is dan weer een gevaarlijke outsider omdat hij sinds dit jaar weet wat het is om een grote ronde te winnen.”

Primoz Roglic, in het groen, is voor Contador de favoriet voor de eindzege. — © AFP

Het parcours van deze Vuelta is ook voor Contador een verrassing. “Er zijn vijf nieuwe aankomsten bergop en de echt grote beklimmingen zijn er dit jaar niet bij. Het is dus ook moeilijk om zeggen waar deze Vuelta beslist gaat worden. Het is meer de accumulatie van etappes die over het verloop van deze Vuelta gaat beslissen, in combinatie met de hitte.”

Wonnen de Spanjaarden in de tijd van Contador grote rondes aan de lopende band, dan is het tegenwoordig al een half mirakel als een Spanjaard een etappe wint. Is het Spaans wielrennen in crisis? “Het Spaans wielrennen heeft een ritzege in een grote ronde nodig”, denkt het wielericoon. “Talent is er voldoende maar het heeft nog tijd nodig om te rijpen. Tegelijk nemen we in deze Vuelta afscheid van Alejandro Valverde, de laatste Spaanse renner die het internationale wielrennen gedomineerd heeft. Alejandro was voor mij twintig jaar lang een toonbeeld van professionalisme. Intussen zijn de Spaanse vedetten van morgen almaar beter aan het worden. Ayuso en Carlos Rodriguez worden de leiders van een nieuwe generatie Spaanse renners.”