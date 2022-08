Kinderen zelf achter de kraampjes op kinderspeelgoedmarkt in Lommel

Lommel

Zaterdagnamiddag werd het kermisweekend weer ingezet met een kinderspeelgoedmarkt op het kerkplein in Lommel-Centrum. Er werd heel wat speelgoed, boeken, spelletjes, knuffels en knutselmateriaal verkocht. Vele kinderen kwamen hun speelgoed verkopen om een extra kermiscentje te verdienen.

“We verkopen spelletjes, knuffelberen, puzzels, boeken, verkleedkleren, een zwemband, speelgoedijsjes en nog veel meer”, vertelden Loes (8) en Lei (11). “Het is leuk om aan een kraampje te staan en te verkopen. Wij hebben ook een beetje speelgoed in een doos zitten dat de mensen gratis mogen meenemen. Onze speelgoedzolder stond veel te vol. We moesten plaatsmaken. Dus was deze speelgoedmarkt ideaal. Zo kunnen we een extra centje verdienen om naar de kermis te gaan. We hebben ook hier al rondgelopen en iets leuk gekocht.” (nma)