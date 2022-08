Kaarskesprocessie in Nerem

Tongeren

De viering van 100 jaar parochie Nerem in 1942 was voor toenmalig pastoor Mulkens de aanleiding voor de bouw van een grot. De familie Meesen-Guisson stelde een lap grond ter beschikking. “Vandaag, 80 jaar later, mogen we zeggen dat de grot een belangrijke rol gespeeld heeft in het Neremse parochiale leven. Ze was de stille getuige van de bedevaarttochten in de maand mei. Allerlei zegeningen, van paarden over auto’s tot kinderen, gingen hier door. En de laatste jaren is het een vaste plek voor de viering op O.L.Vrouw-Hemelvaart. Maar bovenal is het de plaats waar op alle momenten van het jaar en op alle uren van de dag mensen gewoon even halt houden en meestal in stilte hun zorgen, dikwijls ook hun dankbaarheid delen met Onze-Lieve-Vrouw”, vertelt Nes Henrotte. diro