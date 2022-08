Voeren

Op het sfeervolle binnenplein van de Auberge en de Sjamotte in het vroegere Jezuïetenhof n hartje ’s-Gravenvoeren, beleefden Voerenaars en Voerbezoekers zondagnamiddag een brok gezelligheid en ambiance. Entertainers en zangers Aegidius en Dieter Koblenz stonden op de affiche van het muzikaal Sjamottefeest voor jong en minder jong. Op het terras was het gezellig toeven en de bezoekers konden genieten van een barbecue en een frisse pint of frisdrank. nm