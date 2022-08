Kindergemeenteraad hangt drie moswanden op in de stad

Tongeren

De negen leden van de Tongerse kindergemeenteraad (J-Team) hebben vier maanden mogen brainstormen over een eigen project. Uiteindelijk hebben ze in consensus gekozen voor ‘Moswanden’. De drie kunstobjecten krijgen een vaste plek in het centrum: tegen de buitenmuur naast het Praetorium hangt de tekst: ’Durf Leven’, die verwijst naar de corona-epidemie. Tegen de keermuur langs de Lakenmakerstoren in het begijnhof hangen drie vissen die uit de Jeker springen. Tegen de buitengevel van de Gasthuiskapel komt het woord ’Nosocomium’, de Latijnse naam voor ziekenhuis, omdat Julianus Shopping wordt omgevormd tot een gezondheidscampus. “We wilden iets origineels doen en ook wat groen in de stad brengen”, vertelt Alessio. diro