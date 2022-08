Kunsthappening ‘Les Couleurs de Montmartre’ weer grote publiekstrekker

SINT-TRUIDEN

Na twee afgelaste edities wegens corona kon op het Begijnhof de kunsthappening ‘Les Couleurs de Montmartre’ van het Begijnhof buurtcomité weer doorgaan. Maar liefst 100 kunstenaars van diverse pluimage stelden er in de unieke setting van het begijnhofpein hun kunstwerken én talenten tentoon. “De bezoekers konden er genieten van een ruim aanbod van onder meer schilderkunst, keramiek, houtsnijwerk, glaskunst, wenskaarten, macramé, sieraden en beeldhouwkunst”, vertelt Marleen Thijs, voorzitster van het Begijnhof buurtcomité. Er werd gekeken, bewonderd, soms ook gekocht. Op het grasplein voor de kerk - dat voor de gelegenheid ingericht werd als Frans zomerterras - was het genieten van Franse chansons met een wijntje in de hand. jcr