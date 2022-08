Jong en oud kan zich uitleven op vernieuwd buurtspeelpleintje Oud Kevelaer

Kinrooi

De buurtbewoners van Oud Kevelaer genieten al de hele zomer van het vernieuwde speelpleintje in hun wijk. “Dit was een suggestie die ons bereikte via het digitale loket kinrooimeemaken.be”, vertelt schepen Peter Nies. “De bewoners van Oud Kevelaer zijn een mix van jong en oud. Daarom hebben we naast speeltoestellen voor de jeugd ook een terrein voor petanque voorzien. Het pleintje is dan ook op korte termijn een plezante ontmoetingsplek geworden.” pabr