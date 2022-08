VOORBESCHOUWING VUELTA 2022. RIT 4 (Vitoria-Gasteiz - Laguardia). Eindelijk in Spanje, eindelijk voor klimmers

Het Nederlandse drieluik zit erop, de lage en vooral vlakke landen zijn ingeruild voor het grillig groene Baskenland. De vierde etappe wordt er eentje voor barroudeurs, mannen met lef. Maar de vraag is of Jumbo-Visma bereid is de leiderstrui af te staan.

Kort

Start: 13.40 uur

Aankomst: 17.30 uur

Afstand: 152 kilometer

Het parcours:

Gedaan met het kilometers malen over Nederlandse polders en dijken. Het Vuelta-peloton heeft de oversteek naar Spanje gemaakt en dat zullen de spurters aan den lijve ondervinden. Zijn de eerste zestig kilometers nog vlak, dan krijgt het peloton in de resterende negentig kilometer 2300 hoogtemeters voor de wielen geschoven met twee gecategoriseerde puertos maar tussenin nauwelijks een vlakke kilometer. Na de top van de laatste helling gaat het steil bergaf richting aankomstplaats Laguardia maar om de finish te bereiken moeten de renners flink klauteren: 800 meter aan tien procent. De code van het wedstrijdverloop is in bezit van Jumbo-Visma. Indien het Nederlandse team de trui wil afstaan, dan is de kans reëel dat een groep durvers de vrije ruimte krijgt. Als Jumbo-Visma besluit om de boel gesloten te houden, dan kan je nu al bijna met zekerheid zeggen dat Primoz Roglic in Laguardia de rode leiderstrui zal mogen aantrekken.

Onze Sterren:

Moeilijk te voorspellen na amper drie dagen koers. Thomas De Gendt lijkt wel goed te zijn maar of het hem in de eerste echte bergrit al zal lukken om mee te gaan in een vlucht waarvan we nog niet weten of ze ver zal dragen? Enfin, heel wat teams mikken niet op een klassement en hebben er dus baat bij om aan te vallen. En we gaan er vanuit dat Jumbo-Visma niet alle moeite van de wereld zal doen om de boel gesloten te houden. Dus gaan we voor een wilde gok: Thibaut Pinot. Iets doet ons denken dat hij ritwinst prefereert boven een klassement. Enfin, het kan best zijn dat we de bal volledig misslaan. Maar wie niet slaat, zal nooit iets raken. Ook de overige sterren zijn gekozen op het buikgevoel.

*** Thibaut Pinot

** Aleksei Lutsenko, Esteban Chaves

* Juan Pedro Lopez, Jesus Herrada, Harry Sweeny

Dit zijn de sleutelmomenten:

Puerto de Opakua (5 kilometer aan 6,9%) en Puerto de Herrera (7,3 kilometer aan 4,8%) zijn de twee hellingen van de dag maar het is toch vooral de aankomststrook in Laguardia die zal beslissen over winst en verlies. En toch gaan we er vanuit dat de vroege vlucht tot stand zal komen in de eerste zestig kilometer.

Verder nog iets dat u moet weten:

Niet echt! Dat ze in het Baskenland koersgek zijn, dat weet u al langer. Dat het in het Baskenland altijd lastig fietsen is, dat weet u ook al langer. Wie op televisie wil volgen, kijkt vanaf 15.50 uur via Sporza.