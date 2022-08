Gaslek bij werken in Tongeren: kinderopvang De Mereltjes ontruimd en omwonenden moeten binnen blijven

De Hasseltsesteenweg in Tongeren is maandagnamiddag afgesloten door een gaslek. Bij de aanleg van een kabel werd een middenleiding van het gasnet beschadigd. Kindercrèche De Mereltjes werd uit veiligheid ontruimd en de omwonenden moeten binnen blijven. Iedereenmoet ramen en deuren dichthouden.

De zowat honderd kindjes tussen 0 en 2,5 jaar zijn naar een achterliggende speelplaats gebracht, waar ze veilig worden opgevangen door de kinderbegeleiders. De ongeruste ouders worden opgevangen en gerustgesteld.

Tussen de ring rond Tongeren en de Legioenenlaan is de drukke Hasseltsesteenweg afgesloten. Proximus boorde door een gasleiding bij de aanleg van een kabel. Het lek is tijdelijk gedicht in afwachting van de herstellingsploeg van Infrax. Onder het voetpad wordt aan de nutsleidingen gewerkt.