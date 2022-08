Daar is het eerste trainersontslag uit de grote competities: Fortuna Sittard ontslaat trainer Ultee na 0 op 9

Technisch manager Sjoerd Ars zegt dat niet alleen de drie nederlagen de reden zijn voor het ontslag van de 35-jarige Ultee. “We zien onvoldoende progressie in de ontwikkelingen van het team op verschillende vlakken. Daarin ontstond een groeiend verschil van inzicht, waardoor wij dit besluit noodzakelijk achten in het belang van de club.” Volgens Ars heeft de jonge Utrechter zich wel bewezen als “bekwame” hoofdtrainer.

Onder leiding van Ultee verzekerde Fortuna, de club van Mickaël Tirpan, zich afgelopen seizoen als nummer 15 net van directe handhaving in de Eredivisie. Ultee was sinds november 2020 hoofdtrainer in Nederlands-Limburg, toen hij de eindverantwoordelijkheid kreeg na het ontslag van Kevin Hofland. Ultee was in het seizoen ervoor op papier al de hoofdtrainer, maar dat was vooral omdat Hofland toen nog niet over de benodigde papieren beschikte. Halverwege 2020 werden de rollen omgedraaid en werd Ultee naast assistent ook technisch manager.