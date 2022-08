Zeven tuiniers delen moestuintje bij de Brouwerei in Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren

Zondag was er een toonmoment in de groentetuin van de Brouwerei, gelegen naast bakkerij Compani in de Dorpsstraat in Houthalen-Helchteren. Zeven tuiniers, waarvan zes mannen en één vrouw, vieren hun spieren bot in deze ‘samentuin’.

“We tuinieren niet alleen voor eigen gebruik, maar ook voor Compani”, legt tuinier Ludo Loos uit. “Wat we dan nog te veel hebben, leggen we op een tafel waarvan iedereen vrij groenten mag meenemen. We zijn erkend door Velt als biotuin. Tegelijk hebben we ook een zorgfunctie. Zo is Michiel van Sint-Elisabeth in Wijchmaal hier elke vrijdagvoormiddag aanwezig om met ons mee te werken.”

Zijn mama staat erbij en knikt: “Michiel fleurt helemaal op als hij hier in de tuin geweest is. Hij kijkt er elke week naar uit.” Voorzitter Lieve Vanhemel vervolgt nog: “Hier geven we ook workshops, zoals tuinieren in bakken of groenten fermenteren. Heel lang geleden was hier ooit een brouwerij. Nu brouwen wij hier verder op duurzame projecten.”jli